شكرا لقرائتكم بالصور.. توافد الجماهير لحضور عرض "سوبر شوداون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت الجماهير تتوافد إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك لحضور عرض "سوبر شوداون جدة" الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة. وسيشهد العرض أهم النزالات بين أندرتيكر وغولدبيرغ، ونزالا آخر بين تريبل إتش وراندي أورتن، سيلتقي رومان رينز وسيث رولنز وآي جاي ستايلز وبرول كليزنر وغيرهم في الحلبة بنزالات عنوانها "الشراسة"، وستشتهد الحلبة نزالا يضم 50 نجما من نجوم WWE في باتل رويال.

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