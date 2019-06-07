نجم الدوري الفرنسي يقترب من ليفربول ويهدد "ثلاثي الهجوم"

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي، قدم عرضا قيمته 80 مليون يورو لضم ثاني هدافي الدوري الفرنسي، نيكولاس بيبي، الذي قد يشكل تهديدا لثلاثي الهجوم المكون من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ليفربول تقدم في مفاوضاته مع النجم العاجي نيكولاس بيبي، واقترب من تقديم عرض تبلغ قيمته 80 مليون يورو لناديه ليل الفرنسي.
وفي حال انتقاله "للريدز"، سيشكل بيبي تهديدا حقيقيا لثلاثي ليفربول الهجومي، المكون من محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، إذ يمتاز بيبي بالنزعة...
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