العروض الإيطالية تنهال على بوفون بعد إنفصاله عن باريس سان جيرمان

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لم تمر سوى ساعات قليلة عن إعلان إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إنفصالها عن الحارس الإيطالي المخضرم جيان لويجي بوفون حتى بدأت العروض تنهال عليه من الأندية الإيطالية الراغبة في توليه حراسة مرماها بداية من الموسم القادم رغم انه بلغ 41 عاماً من عمره .

و كان النادي الفرنسي واللاعب الإيطالي قد انفصلاً عن بعضهما بعد موسم واحد من ارتباطهما ، وذلك أثر رفض بوفون تمديد عقده عاماً إضافياً في ظل شعوره بفشل تجربته مع الفريق الباريسي بعد حصيلة متواضعة اقتصرت على لقب الدوري الفرنسي و خروج مبكّر من مسابقة دوري أبطال أوروبا .

و وفقاً لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية فإن هناك اربعة أندية إيطالية ابدت رغبتها بالتعاقد مع بوفون بعد تأكدها بأن اللاعب يفضل العودة لإيطاليا عوضا عن خوض تجربة جديدة خارج أوروبا كالصين أو أمريكا .

وبحسب المصادر فإن الحارس المخضرم وصله عرض رسمي من نادي بريشيا الذي سبق له ان ضم النجم الإيطالي روبيرتو باجيو خلال اعوامه الأربعة الأخيرة من مشواره الكروي في الفترة من عام 2000 و حتى عام 2004.

Advertisements

وفِي ذات السياق فقد ابدت أندية روما و لاتسيو و جنوى هي الآخرى اهتمامها بالتعاقد مع الحارس المخضرم ، فيما اجرى فرانشيسكو توتي اتصالاً ببوفون لمعرفة إمكانية موافقته على حماية عرين نادي العاصمة الإيطالية.

وكان بوفون قد خاض تجربة احترافية طويلة في إيطاليا بداية من نادي بارما ونهاية بنادي يوفنتوس الذي انضم إليه عام 2001 ليصبح أغلى حارس في تاريخ الانتقالات الإيطالية ، حيث استمر في صفوفه حتى نهاية موسم (2017-2018) الذي شهد اتخاذه قرار الرحيل عن النادي والانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية.

و نجح بوفون خلال مسيرته بالملاعب الإيطالية في إحراز اغلب الألقاب و البطولات المحلية و القارية باستثناء لقب دوري أبطال أوروبا رغم قيادته يوفنتوس لبلوغ المباراة النهائية ثلاث مرات اعوام 2003 و 2015 و 2017.

يشار بأن بوفون لم يعلن اعتزاله اللعب رغم بلوغه 41 عاماً ، حيث يصر على مواصلة مسيرته الكروية وخوض تحدٍ جديد يثبت من خلاله بإنه لا يزال واحداً من أفضل الحراس في العالم منذ بروزه مع نادي بارما و منتخب بلاده عام 1997.