شكرا لقرائتكم خبر عن دور "مخصص" للمنتخب فى فندق الإقامة بالإسكندرية استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسئولو الفندق الخاص بمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومقر إقامته ببرج العرب دورًا بالكامل، لعدم اختلاط الجهاز واللاعبين بالنزلاء كنوع من التركيز على الفريق الذى يستعد لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، أمس الخميس وتواجد 23 لاعبًا، بينما يغيب الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال للحصول على راحة عقب المشاركة مع أنديتهما فى نهائى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبي.

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كان أجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).