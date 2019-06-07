شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النادى الصحى يستضيف تدريبات المنتخب فى اليوم الثانى بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل لاعبو المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، لليوم الثانى، تدريباتهم البدنية داخل النادى الصحى بمقر إقامتهم داخل المعسكر المقام حاليا بمدينة برج العرب .

وأدى اللاعبون تدريباتهم بجدية تامة ووضحت عليهم ارتفاع روحهم المعنوية فى التدريبات التى أقيمت قبل أداء صلاة الجمعة اليوم وفى وجود جميع أفراد الجهاز الفنى والطبى، على أن يخوض الفريق مران مساء اليوم بالملعب الفرعى لبرج العرب.

تريزيجيه يخوض تدريباته مع المنتخب

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، أمس الخميس، وتواجد 23 لاعباً، بينما يغيب الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال للحصول على راحة عقب المشاركة مع أنديتهما فى نهائى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى.

تدريبات المنتخب الصباحية

وليد سليمان يتدرب فى النادي الصحي للمنتخب

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طارق حامد لاعب المنتخب

كان أجيرى أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

مروان محسن لاعب المنتخب

احمد الشناوي حارس المنتخب

كوكا لاعب منتخب مصر