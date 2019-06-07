شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلي في ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف الاهلي جهوده خلال الأيام القليلة الماضية من أجل حسم عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل وذلك لتدعيم الفريق.

مباريات الاهلي الماضية محليً وأفريقياً أثبتت أن الاهلي يحتاج دعماً في عدة مراكز يأتي في مقدمتها الوسط والهجوم والظهير الأيمن ومعهم الدفاع.

ويكثف مسئولو الاهلي مفاوضاتهم خلال الفترة الحالية مع عدة لاعبين للتعاقد معم الصيف المقبل .

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وتفاوض الأهلى مع بعض اللاعبين الأجانب والمحليين، وفى الوقت الذى اقترب فيه عدد من هؤلاء اللاعبين من ارتداء القميص الأحمر وابتعد البعض الآخر عن الأهلي.

من اللاعبين الذين دخلوا حسابات الأهلى خلال الفترة الماضية التوجولى كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى لكن الأخير إنتقل لللدوري الأماراتي والتنزانى توماس أوليموانجو مهاجم فريق شبيبة الساورة الجزائرى والكونغولى تيفى بيفوما، لاعب فريق ألميريا الإسبانى والمعار له من فريق إسبانيول وغيرهم من اللاعبين الأجانب الذين تم عرضهم على إدارة النادى وهناك مفاوضات مع بعض اللاعبين، فيما توقفت المفاوضات مع البعض الآخر.

وهناك أيضاً أكثر من لاعب محلى أيضاً يرغب الأهلى فى ضمّه الصيف المقبل، منهم على فوزى ظهير أيمن فريق إنبى، ومحمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى، وإسلام جابر لاعب المقاصة، ومحمد هلال لاعب دجلة.