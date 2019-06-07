شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. ظهير الأهلى ينشر صورة برفقة أبو تريكة فى أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد هانى لاعب فريق الأهلى، صورة له عبر صفحتة الشخصية بـ" تويتر " برفقة محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أثناء تواجده فى أسبانيا لحضور نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا . وحرص محمد هانى على مساندة زميلة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى الذى تمكن من حصد اللقب الأوربى على حساب توتنهام بنتيجة هدفين مقابل لاشئ .

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