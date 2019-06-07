شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يؤجل الحديث عن عروض "جوناثان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الجونة تأجيل البت فى العروض التى تلقاها الكاميرونى جوزيف جوناثان ظهير أيسر الفريق الساحلى عقب الانتهاء من الموسم الحالى حتى تكون هناك فرصة لتلقي المزيد من العروض الأفضل.

جاء قرار مسئولى الجونة من التركيز فيما تبقي من الموسم الحالى حتي يتمكن الفريق من انهاء الموسم بشكل جيد يساعد على الانطلاق فى الموسم المقبل خاصة أن الفريق لديه طموح لاحتلال مركز متقدم وليس مجرد البقاء فى دورى الأضواء والشهرة.

ناثان تلقى عدة عروض مؤخرًا عقب تألقه فى صفوف فريق الجونة من أندية مصرية وتونسية.

الجونة ينتظر تحديد مسئولى لجنة المسابقات موعد المباراة الأخيرة للفريق فى الدورى الممتاز أمام الزمالك والتى ستكون عقب انتهاء فعاليات كاس الأمم الأفريقية مصر 2019 والتى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

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ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة