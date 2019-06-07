هداية ملاك تتأهل إلي دور ربع النهائى ببطولة الجائزة الكبري بروما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت هداية ملاك البطلة الاوليمبية في التايكوندو في التأهل إلى الدور الربع نهائي في بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في روما . وتمكنت هداية ملاك من التأهل بعد فوزها علي بطلة كرواتيا 9-1. Advertisements يذكر أن، هداية ملاك لاعبة قد ودعت منافسات بطولة العالم بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسا فى منافسات دور الـ 16 بنتيجة 15 /6 فى مانشستر.

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