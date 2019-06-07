شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يخطر حرس الحدود برغبته فى الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك، على فتح خطوط المفاوضات فى الفترة المقبلة، من أجل ضم إمام عاشور صانع ألعاب حرس الحدود، الذى تألق مع فريقه هذا الموسم بشدة، والذى يقضى فترة إعارة ضمن صفوف الحرس حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك من المحلة.

وستتفاوض إدارة النادى الأبيض مع إدارة حرس الحدود خلال الفترة المقبلة، بصورة مبدئية حول ضم اللاعب فى فترة الانتقالات القادمة، خاصة أنه يُعد من أبرز المواهب الصاعدة فى الدورى الممتاز هذا الموسم، وهى السياسة التى ترغب إدارة قطاع الكرة فى تطبيقها بضم المواهب الصاعدة فى الدورى مع لاعبًا أو اثنان من أصحاب الخبرات؛ حتى يكون هناك إحلال وتجديد للفريق بشكل دائم.

وكشف مصدر مقرب من إمام عاشور، أن رغبته الأولى تكمن فى الانضمام إلى صفوف الزمالك فى الموسم الجديد، وإنه أخطر إدارة ناديه بهذا الشأن ويوجد ترحيبًا فى الأمر من جانب ناديه بشرط تقدم الزمالك بعرض رسمى يكون مناسبًا لمتطلبات تسويق اللاعب، خاصة بعدما أبدى رغبته فى الانضمام لقلعة ميت عقبة، فى الموسم المقبل، وكان اللاعب قد تألق بصورة رائعة فى مباراة الفريقين التى جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.