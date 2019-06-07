شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يرحل معلول عن الأهلى فى الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب نهاية الموسم المحلى "إكلينكياً" حيث لا يتبقى سوى مباريات قليلة بدأ الحديث عن مصير بعض لاعبى الفرق المختلفة يزداد يوماً بعد الآخر.

ويُعد على معلول ظهير أيسر الأهلى واحداً من هؤلاء اللاعبين الذين دار حولهم جدل بشأن إمكانية بقائهم من عدمه فى القلعة الحمراء وهو ما سنُلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى:

س: ما حقيقة العروض التى تلقاها على معلول فى الفترة الأخيرة؟

ج: وفقًاً لتقارير إعلامية عربية فقد تلقى على معلول عروضاً من أندية عربية أبرزها من أهلى جدة وآخر من نادى كبير فى الإمارات.

س: كيف علّق الأهلى على هذه العروض؟

ج: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى نفى تلقى النادى أى عروض رسية لعلى معلول.

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س: ما موقف الأهلى من أى عروض رسمية ستأتى لعلى معلول؟

ج: وفقاً لتصريحات عبد الحفيظ فإن النادى ينتظر وصول عروض رسمية من أجل البت فيها ودراسىها جيداً واتخاذ ما هو مناسب للأهلى واللاعب.

س: هل يفكر الأهلى فى الاستغناء عن معلول؟

ج: لا.. فاللاعب يُعد من أهم الأوراق الرابحة فى الأهلى وأحد نجوم الشباك فى القلعة الحمراء لذا فإن رحيله أمر صعب للغاية لحاجة الفريق لجهوده.

س: وماذا عن موقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى؟

ج: معلول يشعر بارتياح وسعادة فى الأهلى بعدما وجد التقدير المعنوى والجماهيرى لكن فى الوقت نفسه إذا جاءه عرض من ناد أوروبى سيُفكر فى الأمر بالطبع لرغبته فى خوض تجربة جديدة.

س: ماذا عن علاقة معلول بالأهلى؟

ج: قوية ورائعة وسبق وتحدث عنها الظهير التونسى فى أكثر من مناسبة، وأكد أن العلاقة قوية للغاية.