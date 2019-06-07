شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مدرب منتخب أوغندا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سيباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي، على الأنباء التى ترددت حول تدريب الأهلي أوالزمالك. لمعرفة ماذا قال المدرب الفرنسى اضغط هنا..

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