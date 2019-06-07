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أيمن حفنى يتراجع عن فكرة الرحيل عن الزمالك بسبب خالد جلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، التراجع عن فكرة الرحيل عن الفريق الأبيض بعدما طلب فى وقت سابق من مجلس إدارة النادى السماح له بخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل بعد تضاؤل نسبة مشاركته مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق.

وجاء تراجع حفنى عن الرحيل بعدما تولى خالد جلال مسئولية قيادة الزمالك بعد رحيل جروس حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب إنه تلقى عروض محلية ولكنه قرر الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل جروس.

وشارك حفنى هذا الموسم مع الزمالك فى 10 مباريات فقط، بواقع 6 مباريات فى الدورى ومباراة فى الكونفدرالية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة فى البطولة العربية، أحرز خلالهم هدفا.

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