شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يتسلم مهام تدريب حراس الزمالك ورحيل متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مسئولو الزمالك، الشكر إلى خالد متولى المدرب المؤقت لحراس تدريب الفريق الأبيض بعدما تولى المهمة فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود، التى أقيمت ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وجاء توجيه الشكر لمتولى ليتسلم أيمن طاهر تدريب حراس الزمالك بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 10 أيام وذلك استعدادًا لخوض التدريبات ضمن خطة الإعداد لمواجهات الجونة والإسماعيلى والأهلى بالدورى التى ستقام بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضفيها مصر خلال الشهر الجارى.

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وكان جهاز الزمالك قد استقدم متولى بشكل مؤقت لتدريب حراس الفريق أمام حرس الحدود لحين انتهاء تعاقد أيمن طاهر مع الاتحاد السكندرى وهو ما حدث بشكل نهائى حيث تواصل مسئولى القلعة البيضاء مع طاهر من أجل الانضمام لجهاز خالد جلال عقب استئناف التدريبات بعد نهاية الراحة السلبية.

يذكر أن خالد متولى سبق ودرب ناشئى الزمالك وعمل بالشعلة السعودى ووافق على العمل بشكل مؤقت بالفريق الأول بالقلعة البيضاء خاصة للعلاقة الجيدة التى تربطه بالثنائى خالد جلال المدير الفنى للفريق الأبيض ونبيل محمود رامبو المدرب العام.