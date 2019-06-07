اخبار الرياضه

أيمن طاهر يتسلم مهام تدريب حراس الزمالك ورحيل متولى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يتسلم مهام تدريب حراس الزمالك ورحيل متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مسئولو الزمالك، الشكر إلى خالد متولى المدرب المؤقت لحراس تدريب الفريق الأبيض بعدما تولى المهمة فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود، التى أقيمت ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وجاء توجيه الشكر لمتولى ليتسلم أيمن طاهر تدريب حراس الزمالك بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 10 أيام وذلك استعدادًا لخوض التدريبات ضمن خطة الإعداد لمواجهات الجونة والإسماعيلى والأهلى بالدورى التى ستقام بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضفيها مصر خلال الشهر الجارى.

Advertisements

وكان جهاز الزمالك قد استقدم متولى بشكل مؤقت لتدريب حراس الفريق أمام حرس الحدود لحين انتهاء تعاقد أيمن طاهر مع الاتحاد السكندرى وهو ما حدث بشكل نهائى حيث تواصل مسئولى القلعة البيضاء مع طاهر من أجل الانضمام لجهاز خالد جلال عقب استئناف التدريبات بعد نهاية الراحة السلبية.

يذكر أن خالد متولى سبق ودرب ناشئى الزمالك وعمل بالشعلة السعودى ووافق على العمل بشكل مؤقت بالفريق الأول بالقلعة البيضاء خاصة للعلاقة الجيدة التى تربطه بالثنائى خالد جلال المدير الفنى للفريق الأبيض ونبيل محمود رامبو المدرب العام.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن طاهر يتسلم مهام تدريب حراس الزمالك ورحيل متولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا