شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الدراويش على رادار الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو الزمالك، الثلاثى محمد عواد حارس الإسماعيلى وباهر المحمدى ومحمود متولى لاعبى الدراويش، ضمن دائرة الاهتمامات للتفاوض مع مجلس إدارة ناديهم لضمهم بداية من الموسم الجديد.

ويسعى الزمالك خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع الإسماعيلى حول المقابل المالى الخاص بالاستغناء عن خدمات الثلاثى وعرض قائمة الأبيض من الراحلين والمعارين على الدراويش للتفاوض حول وجود تبادل فى الصفقة مع دفع مقابل مالى لضم الثلاثى.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، ملف الصفقات والراحلين خلال الفترة الجارية وذلك ضمن خطة الإعداد للمباريات المتبقية فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى بجانب منافسات الموسم الجديد.