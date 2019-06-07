بعد رحيل جروس.. حفني يتراجع عن ترك الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تراجع أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فكرة الرحيل عن النادي الأبيض بعد رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق، وتولي خالد جلال المسؤولية.

وكان اللاعب يتمسك بالرحيل مع نهاية الموسم الجاري ويرفض الاستمرار مع الفريق بسبب تجاهل المدرب السابق له وعدم مشاركته في المباريات.

وأكد مصدر مقرب من حفني أن اللاعب كان تلقى عروضًا محلية ولكنه قرر الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة بعد رحيل المدير الفني السابق .

وشارك حفني مع الزمالك في 8 مباريات بالموسم الجاري ببطولتي الدوري والكأس؛ حيث سجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه خلال 2017 دقيقة لعب.