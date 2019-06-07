الزمالك مهتم بضم لاعب الرائد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في نادي الزمالك عن اهتمام من جانب الإدارة بالتعاقد مع اللاعب المصري محمد عطوة المحترف في صفوف الرائد السعودي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفترة الماضية شهدت جلسة بين مسؤول في الزمالك وبين اللاعب وأبدى الأخير فيها رغبة في الانضمام لصفوف الفريق.

وانضم عطوة إلى صفوف الرائد السعودي في يناير قبل الماضي وقدم مستويات جيدة رفقة الفريق السعودي مما لفت إليه الأنظار.

ويضم الزمالك بين صفوفه عدد من المدافعين مثل محمود الونش ومحمود علاء بالإضافة إلى محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.