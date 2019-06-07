مصدر لمصراوي: المقاصة يُعلن ميدو مدربًا الاثنين المقبل.. وعادل مصطفى بالجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي مصر المقاصة، إن مجلس إدارة ناديه أتم اتفاقًا مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للوحدة السعودي لقيادة الفريق في الموسم المقبل 2019/2020.

وأكمل مصر المقاصة الجولات الأخيرة من بطولة الدوري تحت قيادة مدربه جمال عمر عقب استقاله طلعت يوسف من تدريب الفريق.

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وأوضح المصدر ذاته ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة ـ أن المقاصة سيُعلن عبر مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل تولي ميدو الإدارة الفنية بصورة رسمية عقب عودة رئيسه محمد عبد السلام من دبي.

ونوه المصدر إلى أن الجهاز الفني لميدو بمصر المقاصة سيضم عادل مصطفى الذي عمله معه في نادي الوحدة كمساعد له بالإضافة إلى أخر يُدعى محمد مظهر.

وأنهى مصر المقاصة مشواره في الموسم المنصرم من بطولة الدوري 2018/2019 في المركز السادس برصيد 46 نقطة.