تنس.. الأحوال الجوية تؤجل نصف نهائي رولان جاروس 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - تسبب سوء الأحوال الجوية في تأجيل المباراة الثانية لنصف نهائي رولان جاروس التي تقام بين جوكوفيتش ودومينيك ثيم إلى غدا السبت.

وشهدت المباراة طقس غير مستقر ما بين عواصف ترابية وهطول الأمطار مما أدى إلى توقف المباراة لفترة قصيرة بسبب هطول الامطار في المجموعة الثانية، قبل أن تتوقف مجددا بعد 4 أشواط من المجموعة الثالثة والتي كانت نتيجتها تقدم النمساوي دومينيك ثيم على جوكوفيتش بثلاثة أشواط لشوط واحد.

وبعد الإنتظار لمدة وصلت 50 دقيقة تم تأجيل المباراة ليوم السبت نظرا لتوقع المزيد من هطول الامطار.

وتستأنف المباراة غدا السبت بدء من الشوط الخامس بالمجموعة الثالثة التي يتقدم فيها ثيم بنتيجة 3-1، بينما يسيطر التعادل على نتيجة المباراة حتى الان، حيث فاز النمساوي بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-2، بينما عادل جوكوفيتش المصنف الأول عالميا النتيجة بعد فوزه بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-3.

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ولم تعلن اللجنة المنظمة لبطولة رولان جاروس عن موعد محدد للمباراة التي ستقام السبت ، نظرا لإقامة نهائي رولان جاروس لمنافسات السيدات في نفس اليوم

وسيلتقي الفائز من مباراة جوكوفيتش وثيم النمساوي، الأسباني رافا نادال في نهائي رولان جاروس للتنس إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة، وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وقد شهدت مباراة روجيه فيدرر ونادال، عدم إستقرار في الأحوال الجوية أيضا، لكن ذلك لم يمنع من إستكمال المباراة التي حسمها الأسباني لصالحه بثلاث مجموعات نظيفة.