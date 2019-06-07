الضربات تتواصل.. نيمار يخضع للتحقيق بعد موقعة الاغتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
خضع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للتحقيق في مقر الشرطة ريو دي جانيرو، في قضية ادعاء اغتصاب ضده.
واستدعي نيمار إلى الشرطة مستخدمًا كرسيًا متحركًا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام نظيره القطري.
وجاءت تلك الاتهامات لتزيد من أزمات اللاعب في الفترة الأخيرة حيث من المقرر أن يغيب عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي ستقام الشهر الجاري بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار عبّر عن امتنانه بالدعم الذي حظى به من مشجعيه، قائلاً :"شعرب بحب كبير".
جدير بالذكر أن عارضة أزياء اتهمت بنشر صورًا حميمة لها واتهمته بالاغتصاب، بعد نشره لشريط مسجل عبر انستغرام أراد أن يوضح فيها بأنه ضحية "فخ" نصب له.
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