الأهلي لـ"الخليج 365": رفضنا احتراف محمد هاني في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن رفض ناديه التفريط في جهود الظهير الأيمن محمد هاني بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي أيك اثينا اليوناني لاستعارته موسما مع وجود نية لشرائه نهائيا مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365":"لن نناقش العرض اليوناني لضم اللاعب، فنحن في حاجة إليه كونه من الركائز الأساسية والهامة ونتطلع إلى الحفاظ علي كل اللاعبين المؤثرين من أجل مواصلة المنافسة علي البطولات المحلية والقارية".

وكان محمد هاني قد حصل على فرصة المشاركة أساسياً مع المدرب مارتن لاسارتي مؤخراً في أغلب مباريات الأحمر محلياً، لينجح في إثبات وجوده بقوة.

وأتم مدير الكرة في الأهلي:" الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي متمسك بإستمرار محمد هاني إلي ابعد الحدود،ونفس الحال لعلي معلول الظهير الأيسر فلا يوجد نية للإستغناء عنه".