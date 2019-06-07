عبد الحفيظ: بدأنا التواصل مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناديه بدأ التفاوض مع إدارة نادي هيدرسفيلد الانجليزي من أجل شراء الجناح الشاب رمضان صبحي بشكل نهائي.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لمصراوي:" نتواصل حاليا مع إدارة النادي الإنجليزي من أجل الاتفاق علي المقابل المادي المقرر أن ينضم به رمضان للأهلي بصورة نهائية، وندرس مطالب النادي الإنجليزي بشكل دقيق وسنرد عليها قريبا".

وكان الأهلي قد قام باستعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الهابط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مقابل 800 ألف إسترليني لمدة ستة أشهر، قبل أن يقرر ضمه نهائياً.

وأتم:" رمضان صبحي لا يٌمانع البقاء معنا والاستمرار مع الفريق وهو ما شَجعنا علي الدخول في مفاوضات مع إدارة هيدرسفيلد.