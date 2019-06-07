شاهد.. محمد عبدالغني يستمتع بالبحر في العيد

نشر محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، صورته خلال الاستمتاع بإجازته التي يقضيها في الساحل الشمالي. وكان خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك، منح لاعبي الفريق الأول راحة سلبية 10 أيام. الزمالك، منح لاعبي الفريق الأول راحة سلبية 10 أيام. Advertisements واستغل عبدالغني تلك الإجازة ليسافر إلى الساحل الشمالي برفقة أصدقائه، قبل العودة إلى التدريبات من جديد. كان الزمالك تعادل مع حرس الحدود الجولة الماضية في الدوري بهدف لكل فريق. شاهد :

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