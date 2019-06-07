عروض تدريبية لطارق العشري

يدرس طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، عدة عروض من أندية محلية وعربية لاختيار أنسبها بعد انتهاء موسم الفريق العسكري. الفريق العسكري. كان العشري نجح فى قيادة الحدود للبقاء فى الدورى بعدم توليه الفريق فى المركز الأخير، لينهى المسابقة فى المركز الثانى عشر. فى الوقت الذى يسعى فيه مسئولو نادى الحدود لتجديد عقد المدير الفنى بعد نجاحه مع الفريق.

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