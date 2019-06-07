روما يتوصل لاتفاق مع مدرب شاختار الأوكراني

اقترب البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني، من تولي مهمة المدير الفني لفريق روما بعقد يمتد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث. وأشارت سكاي إيطاليا إلى أن روما توصل بالفعل إلى اتفاق مع نادي شاختار بخصوص التعاقد مع مدربه باولو فونسيكا، مقابل دفع 2 مليون يورو. روما توصل بالفعل إلى اتفاق مع نادي شاختار بخصوص التعاقد مع مدربه باولو فونسيكا، مقابل دفع 2 مليون يورو. أتمت إدارة روما بالفعل اتفاقها مع صاحب الـ46 عاما على شروطه الشخصية من أجل قيادة الفريق الإيطالي، وسيتقاضى 2 مليون يورو سنويا. ومن المنتظر أن يصل باولو فونسيكا إلى إيطاليا، الاثنين المقبل، من أجل توقيع عقود تدريبه بشكل رسمي لروما.

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