باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مغريًا لتوتنهام من أجل أريكسن

قدمت إدارة باريس سان جيرمان، عرضًا مغريًا لنظيرتها بنادي توتنهام، لضم لاعب وسط الفريق الدنماركي كرستيان اريكسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وينص عرض العملاق الفرنسي على رحيل لاعب الفريق الألماني يوليان دراكسلر إلى توتنهام الإنجليزي بالإضافة إلى مقابل مادي نظير السماح بالحصول على خدمات الدنماركي كرستيان اريكسن وذلك وفقًا لتقارير صحفية. إلى توتنهام الإنجليزي بالإضافة إلى مقابل مادي نظير السماح بالحصول على خدمات الدنماركي كرستيان اريكسن وذلك وفقًا لتقارير صحفية. وارتبط اسم لاعب توتنهام بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الصيف المقبل وفقًا للعديد من التقارير الصحفية. وكان لاعب وسط توتنهام أدلي بتصريحات صحفية يفيد بقرب رحيله عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم المنتهي. ويأمل باريس سان جيرمان بحسم التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوفه الموسم المقبل من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا.

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