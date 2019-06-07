ثنائي الإسماعيلي يشعلان الصراع بين الزمالك والأهلي

اشتعل الصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على ضم ثنائي النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الصيفية المقبلة. وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع الإسماعيلي لضم باهر المحمدي ومحمود متولي، قبل أن يطلب مجلس إدارة الزمالك من نظائرهم في الدراويش تحديد المقابل المادي المطلوب للاستغناء عن ثنائي الفريق.

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