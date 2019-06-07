مدرب نيجيريا يستبعد فوز مصر والسنغال والكاميرون بكأس أفريقيا

توقع جيرنوت روهر، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، غياب منتخبات مصر والسنغال والكاميرون عن التتويج في نسخة أمم أفريقيا بمصر الشهر الجارى.

قال روهر، فى تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت": "أعتقد أن من يقرر

الفائز ببطولة الأمم الأفريقية أداء الفريق وانضباطهم وليس لاعبا واحدا، لأن الكرة الشمولية لا تعتمد على لاعب، أو النجم الأوحد مهما تحدث عنهمالناس في كل أنحاء العالم.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا سوف تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلا من النظام القديم الذى كان بتواجد 16 فريقا فقط.