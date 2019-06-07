توقع جيرنوت روهر، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، غياب منتخبات مصر والسنغال والكاميرون عن التتويج في نسخة أمم أفريقيا بمصر الشهر الجارى.
قال روهر، فى تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت": "أعتقد أن من يقررالفائز ببطولة الأمم الأفريقية أداء الفريق وانضباطهم وليس لاعبا واحدا، لأن الكرة الشمولية لا تعتمد على لاعب، أو النجم الأوحد مهما تحدث عنهم
يذكر أن بطولة أمم أفريقيا سوف تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلا من النظام القديم الذى كان بتواجد 16 فريقا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب نيجيريا يستبعد فوز مصر والسنغال والكاميرون بكأس أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.