غدًا.. المرحلة الثانية لاختبارات المرحلة الثانية لناشئي الإنتاج الحربي

تجرى، غدا السبت، اختبارات الناشئين "المرحلة الثانية" بنادى الإنتاج الحربى لمواليد 1998 حتى 2011 بملعب النادى بالسلام مقابل 25 جنيها لاستمارة 2011 بملعب النادى بالسلام مقابل 25 جنيها لاستمارةالاختبار. كان نادى الإنتاج بقيادة ماهر همام، رئيس القطاع، نظم اختبارات الناشئين خلال شهر رمضان الكريم ضمن المرحلة الأولى.

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