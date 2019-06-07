مهاجم سموحة مطلوب في الزمالك

دخلت إدارة نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع نظائرهم في سموحة من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق السكندري حسام حسن، خلال

فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض مرتضي منصور رئيس الزمالك علي نظيره في سموحة فرج عامر،

حصوله على خدمات أحمد فتوح، بالإضافة إلى مقابل مالي من أجل التعاقد مع حسام حسن.

الجدير بالذكر أن الأهلي يرغب بضم مهاجم سموحة أيضًا، وقدم عرض من أجل ضمه.