أسوان يضم ظهير أيسر بتروجت

نجح الفريق الأول بنادي أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي في الحصول على خدمات جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ويسعى أبناء الجنوب إلى الظهور بصورة مميزة في الدوري الممتاز بعد تقديمهم موسم جيد بالقسم الثاني، والصعود عن المجموعة الأولى ممثلا عن مجموعة الصعيد.

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حضر توقيع العقود مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان، ووائل فؤاد، وأحمد الساعاتي، وكيلا اللاعب.

يذكر أن بتروجت هبط رسميا هذا الموسم من الدوري الممتاز بعدما احتل المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.