إنتر ميلان يفاوض خليفة إيكاردي

دخل المهاجم الأوروجوياني ماكسي جوميز مهاجم سليتا فيجو الاسباني، دائرة اهتمامات نادي انتر ميلان الايطالي. اكدت صحيفة "آس" الاسبانية ان انتر ميلان انضم الي الاندية الراغبة في ضم المهاجم الأوروجوياني جوميز. واشارت الصحيفة إلى ان اللاعب يمتلك شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، والإنتر يعتبره أحد الاحتمالات لتعويض رحيل ماورو إيكاردي الغير مرغوب فيه بالنادي.

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