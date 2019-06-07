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رياضة | عاجل.. برشلونة يوافق على بيع نجمه مقابل 125 مليون يورو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. يوافق على بيع نجمه مقابل 125 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب نادي برشلونة الإسباني، من الانتقال إلى فريق الإنجليزي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ايسبورتي انترتيفو الكتالونية، إلى أن كوتينهو سوف ينضم إلى نادي تشيلسي مقابل 125 مليون يورو، وأن البلوز في انتظار الاستئناف ضد عقوبة عدم إبرام التعاقدات.

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ووافق البارسا على رغبة كوتينهو بالرحيل عن الفريق في الموسم المقبل، ولكن كان شرط برشلونة وجود عرض مادي قوي لبيع اللاعب.

 

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