رياضة | أيمن حفني يحسم مصيره مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني يحسم مصيره مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أيمن حفني لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على البقاء في صفوف الأبيض خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تولي خالد جلال المهمة الفنية للفارس الأبيض.

وأكد حفني للمقربين له بأنه استقر على الرحيل بعد ابتعاده عن تشكيل الزمالك خلال الشهور الأخيرة، ولكنه تراجع عن قراره بعد رحيل السويسري كريستيان جروس.

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وقد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين خالد جلال على رأس الجهاز الفني للفريق رفقة نبيل محمود وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد، وذلك بعد انتهاء عقد السويسري كريستيان جروس.