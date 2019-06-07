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رياضة | رسميا.. أرسنال يعلن رحيل 7 لاعبين دفعة واحدة

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن رحيل 7 لاعبين من صفوف الفريق، وعدم تجديد عقودهم والذي ستنتهي خلال نهاية الشهر الجاري، ويسعى الجانرز لتجديد دماء الفريق في الموسم المقبل.

 

وجاءت قائمة الراحلين كالتالي :-

 

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﴿بيتر تشيك - رامسي - ليشتاينر - ويلباك - جيلمور - بليجزويلو - برامال ﴾

 

وانتقل منذ فترة اللاعب الويلزي رامسي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل، وستكون ميزانية الجانرز هذا الصيف 40 مليون يورو فقط بعد خسارة بطولة الدوري الأوروبي.

 

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