رياضة | مدربون × كان 2019 (17).. مدرب كينيا "سيباستيان مينييه" التلميذ النجيب للمخضرم "كلود لوروا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (17).. مدرب كينيا "سيباستيان مينييه" التلميذ النجيب للمخضرم "كلود لوروا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة السابعة عشر من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب الفرنسي "سيباستيان مينييه" المدير الفني لمنتخب كينيا.

- مسيرته الكروية:

سيباستيان مينييه من مواليد 30 نوفمبر لعام 1972 في مدينة "لاروش سور يون" في فرنسا، ويبلغ عمره 46 عامًا، بدأ مشواره الكروي عام 1989 وكان عمره وقتها 17 عامًا.

لعب سيباستيان مينييه في فريق لو روتش الفرنسي خلال الفترة من 1989 وحتي عام 1993، ثم انتقل لصفوف فريق ستاد دي فالاوريس الفرنسي، ولعب معه 3 سنوات من 1994 وحتي 1997، واختتم "مينييه" مسيرته مع فريق افيان تونون جايلارد، ولم يحقق بصمة رفقة الأندية التي لعب لها.

- مسيرته التدريبية:

عقب اعتزاله كرة القدم اتجه "مينييه" للتدريب وعمل مدربًا مساعدًا مع المدرب الفرنسي باسكال دوبراز في قيادة فريق جايلارد عام 2000 واستمر معه 3 سنوات، ثم انتقل للعمل مساعدًا لمواطنه جان بيير بابان في قيادة فريقه السابق إيفيان تونون جايلارد في الفترة من 2003 وحتي عام 2005.

في يوليو 2005 تولي "مينييه" القيادة الفنية لفريق لو روتش الفرنسي واستمر معه عام واحد، قبل أن يعود للعمل مدربًا مساعدًا لـ" جان بيير بابان" في قيادة فريق ستراسبورج الفرنسي من 2006 وحتي 2007.

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ويعتبر سيباستيان مينييه أحد تلاميذ المدرب المخضرم "كلود لوروا" حيث عمل مدربًا مساعدًا له لما يقرب من 10 سنوات مع فريق لانس الفرنسي، ومنتخبات عمان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو ، وتوجو، واستفاد كثيرًا من خبراته الكبيرة في القارة السمراء.

تولي "مينييه" القيادة الفنية لمنتخب الكونغو في مارس 2017 لكنه فشل في الصعود به لنهائيات بطولة كأس العالم 2018 بعدما اكتفي بتحقيق نقطتين فقط من أربع مباريات خاضها مع الفريق خلال مشوار التصفيات، ليرحل بعدها عن قيادة المنتخب الإفريقي.

في مارس 2018 اختاره الاتحاد الكيني لقيادة المنتخب الأول ونجح في الصعود به لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

يعتمد سيباستيان مينييه على طريقة لعب 2-4-4 ، أو 1-3-2-4 و 3-3-4 ويلجأ بعض الأحيان لطريقة 1-5-4.

- أرقامه مع كينيا:

قاد سيباستيان مينييه منتخب كينيا في 10 مباريات فاز في 5 مباريات وخسر 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

لعب منتخب كينيا تحت قيادته 4 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وجمع 7 نقاط بعد تجميد منتخب سيراليون واستبعاده من التصفيات، واحتل المنتخب الكيني المركز الثاني في مجموعته خلف منتخب غانا المتصدر بـ 9 نقاط.

منتخب كينيا يلعب ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا مع السنغال والجزائر وتنزانيا.