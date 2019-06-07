رياضة | صحيفة إسبانية تكشف عن سعر قميص هازارد الجديد في متجر ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف عن سعر قميص هازارد الجديد في متجر ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تواجد قميص البلجيكي إيدين هازارد في متجر ريال مدريد الرسمي وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

Advertisements

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن قميص الملكي باسم هازارد والرقم 7 يُباع في متجر ريال مدريد الرسمي في مطار برشلونة الدولي.

وتابعت الصحيفة أنها تأكدت من صحة الصورة التي تم تداولها لتشيرت هازارد بألوان ريال مدريد بنفسها والقميص يُباع بمبلغ 147.95 يورو.