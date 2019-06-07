رياضة | وزارة الرياضة تتابع توفير شاشات العرض بمراكز الشباب استعدادا لـ"الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تتابع توفير شاشات العرض بمراكز الشباب استعدادا لـ"الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة مكونة من رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة وأحمد عفيفي المشرف على ترويج المنشات الشبابية، ظهر اليوم الجمعة مركز شباب التجمع الأول وكان فى استقبالهم فيصل سلطان رئيس مجلس إدارة المركز .

كما تفقدوا أيضا مركز شباب القاهرة الجديدة وذلك للانتهاء من استعدادات مراكز الشباب لتوفير أماكن مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالقاهرة في الفترة من 21 يونيو وحتى ۱۹ يوليو المقبل واستقبال أكبر عدد من الشباب.

Advertisements

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، بتوفير شاشات عرض لمشاهدة بطولة امم إفريقيا داخل مراكز الشباب والمنشات الشبابية والرياضية.

وكان وزير الرياضة قرر تجهيز عدد كبير من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بشاشات عرض لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، من أجل تسهيل متابعة البطولة على الجماهير والشباب، بالإضافة للأجواء الجماهيرية المميزة في التجمعات الشبابية .