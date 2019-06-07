رياضة | نادال لا يعرف الهزيمة في تاريخ نهائيات رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادال لا يعرف الهزيمة في تاريخ نهائيات رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب الإسباني رافائيل نادال في تحقيق الفوز على السويسري روجر فيدرر، بنتيجة ثلاث مجموعات نظيفة في المباراة التي جمعت اللاعبين في نصف نهائي بطولة رولان جاروس.

وتأهل نادال إلى نهائي بطولة رولان جاروس للمرة الثالثة على التوالي والثانية عشر في تاريخه بالبطولة، حيث كان قد حقق اللقب في موسمي 2017 و2018.

ولا يعرف نادال الهزيمة في تاريخ نهائيات بطولة رولان جاروس، حيث تأهل في 11 مرة سابقة وحقق اللقب خلالها في جميع النسخ.

وجاءت نتائج نادال في جميع نهائيات البطولة :-

- 2005 ضد ماريانو بويرتا فاز 3-1.

- 2006 ضد روجر فيدرر فاز 3-1.

- 2007 ضد روجر فيدرر فاز 3-1.

- 2008 ضد روجر فيدرر فاز 3-0.

Advertisements

- 2010 ضد روبين سودرلينج فاز 3-0.

- 2011 ضد روجر فيدرر فاز 3-1.

- 2012 ضد نوفاك دجوكوفيتش فاز 3-1.

- 2013 ضد ديفيد فيرير فاز 3-0.

- 2014 ضد نوفاك دجوكوفيتش فاز 3-1.

- 2017 ضد ستانيسلاس فافرينكا فاز 3-0.

- 2018 ضد دومينيك ثيم فاز 3-0.

ويملك رافائيل نادال الرقم القياسي في البطولة برصيد 11 لقبا، حيث لم يتعرض للهزيمة في تاريخه بالبطولة إلا مرتين فقط منذ مشاركته عام 2005.