رياضة | مياه الدقهلية يضم ناشئي دكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه الدقهلية يضم ناشئي دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكمل نادى مياه الدقهلية أحد أندية القسم الثالث تعاقده مع ثنائي ناشئي دكرنس حارس المرمى على الصياد ومحمود حسنى وسط الملعب المدافع.

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وكان على الصياد صاحب ال٢٨ عاما ومحمود حسنى صاحب ال٢٥ عاما قد اختتموا تعاقدهم مع فريق إتحاد السنبلاوين عقب نهاية الموسم الماضى.

وكان على الصياد قد بدأ مشواره بناشئي دكرنس قبل أن يرحل لطلخا ومنها لمياه الدقهلية قبل أن ينتقل لإتحاد السنبلاوين بينما بدأ محمود حسنى بناشئي دكرنس ثم ناشئي المصرى ومن ثم ميت الخولى وأخيرا بإتحاد السنبلاوين.