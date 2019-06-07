رياضة | عاجل.. الزمالك يتحرك للتعاقد مع 3 صفقات مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتحرك للتعاقد مع 3 صفقات مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مسئولو الزمالك مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الأيام الماضية، لطلب ضم بعض نجوم الدراويش بداية من الموسم الجديد.

وأبدى مسؤولو الزمالك رغبتهم في التعاقد مع محمد عواد وباهر المحمدي ومحمود متولي، وطلبوا من نظائرهم في الإسماعيلي تحديد المقابل المادي المطلوب للاستغناء عن خدمات الثلاثي.

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وانتهت إعارة عواد لصفوف الوحدة السعودي بعد نهاية الموسم الكروي هناك، في حين يواجه الزمالك منافسة شرسة مع الأهلي على ضم محمود متولي.

وتشهد أيضاً صفقة المحمدي منافسة قوية بين القطبين، لاسيما في ظل رغبة أكثر من نادي خليجي الحصول على خدماته، بداية من الموسم الجديد.