رياضة | الشباب يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي الشباب لحسم ملف المدرب الجديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، قبل بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ريكورد إلى تقديم الشباب عرض رسمي للمدرب البرتغالي خورخي سيماو، لقيادة الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الشباب، اتجهت إلى المدرسة البرتغالية؛ بعد النجاحات التي حققها كل من بيدرو إيمانويل، مع التعاون، وروي فيتوريا، مع النصر.

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ولا يرتبط سيماو بعقد مع أي نادي، منذ يناير الماضي، بعد الرحيل عن بوافيشتا.

وكان الشباب قد فسخ عقد مدربه الروماني ماريوس سوموديكا بالتراضي، بعد النهاية المخيبة للفريق في الموسم الماضي، واكتفاءه بالمركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين.