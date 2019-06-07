رياضة | 10 نجوم شباب يتوقع تألقهم في كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 نجوم شباب يتوقع تألقهم في كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت بطولة كأس الأمم الإفريقية، من الانطلاق على ملاعبنا المصرية، فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وسط متابعة عالمية كبري، بسبب النجوم المتواجدة فى القارة الإفريقية والذين سيمثلون منتخبات بلادهم فى البطولة، لذلك حرص "الخليج 365 الرياضي" على تقديم أبرز اللاعبين الشباب المتوقع تألقهم خلال البطولة.

1- نيكولاس بيبي لاعب نادي ليل الفرنسي

ساهم في صعود الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأحد اللاعبين الذين يعول عليهم منتخب كوت ديفوار في الظهور بشكل مميز خلال البطولة، وشارك هذا الموسم مع فريقه في 41 مباراة أحرز خلالهم 23 هدفا وصنع 12، وله 11 مباراة دولية منذ أول إنضمام له في نوفمبر 2016 وسجل 4 أهداف.

2- ويلفرد زاها نجم منتخب كوت ديڤوار

المتألق الموسم السابق في صفوف كريستال بالاس الإنجليزي، وشارك صاحب ال 26 عاما في 36 لقاء سجل خلالهم 10 أهداف وصنع مثلهم، وتبلغ قيمته التسويقية 35 مليون يورو وعلى رادار أبرز الأندية الإنجليزية للانتقال إليها الصيف الجاري، ومنذ انضمامه لساحل العاج عام 2017 لعب 9 مباريات دولية وسجل هدفين.

3 - محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب المصري

أحد أفضل لاعبي الدوري التركى أخر موسمين،بعد لفت الأنظار مع فريقه قاسم باشا، وشارك صاحب ال 24 عاما، هذا الموسم فى 37 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 10 أهداف وتبلغ قيمته التسويقية 5 ونصف مليون يورو، ويعد أحد اللاعبين الأساسيين مع الفراعنة منذ 5 أعوام منذ مشاركته لأول مرة عام 2014 تحت قيادة شوقي غريب، وشارك دولياً في 35 مباراة وسجل 5 أهداف من بينهم 3 أهداف رسميين وكانوا في أخر فترة وكانوا أمام كل من آي سواتيني وتونس والنيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، وسجل هدفين أمام غينيا وغينيا الإستوائية ودياً.

4- مباي دياني مهاجم جالطة سراي التركي ومنتخب السنغال

لعب مواسم مميزة بجانب نجم مصر محمود حسن تريزيجيه في قاسم باشا قبل أن ينتقل في يناير الماضي للفريق الكبير جالطة سراي التركي، ويعد أحد اللاعبين الأساسيين مع أسود التيرانجا والذي شارك هذا الموسم في 36 مباراة سجل خلالهم 31 هدف وصنع 4 أهداف وشارك اللاعب دولياً في أخر 4 مباريات للسنغال بعد ان إتضم في سبتمبر 2018.

5 - كيتا بالدي لاعب منتخب السنغال وإنتر ميلان الإيطالي المميز

شارك الموسم السابق في 30 مباراة وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 أهداف، وله 24 مشاركة دولية منذ إنضمامه لأول مرة في مارس 2016 وسجل خلالهم 4 أهداف.

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6 - يوسف عطال ظهير أيمن منتخب الجزائر ونادي ميس الفرنسي

لعب هذا الموسم 30 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدف وله مع منتخب بلاده 7 مباريات ذولية سجل خلالها هدف

7 - رامي بن سبعينى ظهير أيسر منتخب الجزائر ولاعب ستاد رين الفرنسي

شارك الموسم السابق في 39 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف بينما له 17 مباراة دولية سجل خلالهم هدفين.

8 - يوسف الناصيري لاعب منتخب المغرب وليجانيس البرتغالي

صاحب ال22 عاماً وشارك هذا الموسم في 34 مباراة سجل خلالهم 11 هدف وصنع هدفين، وله 21 مباراة ذولية سجل خلالها 6 أهداف.

9 - ديلان بروان مدافع منتخب تونس

يلعب في صفوف جينت البلجيكي،شارك هذا الموسم في 33 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وله 9 مباريات دولية سجل خلالهم هدف.

10 - كريستيان باسوجوج

أفضل لاعب النسخة الماضية والتى فاز بها منتخب بلاده الكاميرون صاحب ال 23 عاما، والذي يلعب في فريق خنان جياني الصيني وشارك هذا الموسم في 11 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف وله 18 مباراة ذولية سجل خلالها 3 أهداف.