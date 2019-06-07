رياضة | عاجل.. سيد عبد الحفيظ يعلن رفض الأهلي احتراف محمد هاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سيد عبد الحفيظ يعلن رفض الأهلي احتراف محمد هاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض النادي رحيل محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر والذي تلقى عرضا للاحتراف في نادي أيك أثينا اليوناني.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :النادي تلقى رسميا عرضا لاحتراف محمد هاني في نادي أيك أثينا اليوناني لضمه على سبيل الإعارة بنية الشراء".

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وأضاف: "من الصعب التفريط في هاني الذي يعد واحدا من اللاعبين المميزين في الفريق".

وتابع "الجهاز الفني اجتمع باللاعب وأقنعه بالبقاء في صفوفه للموسم المقبل، في ظل الحاجة إليه".