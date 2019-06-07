رياضة | بعد البقاء.. "العشري" يحدد مطالبه للاستمرار مع حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد البقاء.. "العشري" يحدد مطالبه للاستمرار مع حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب إدارة نادي حرس الحدود برئاسة اللواء باسم رياض، في تجديد التعاقد مع طارق العشري المدير الفني للفريق لمدة موسم آخر بعدما استطاع أن ينقذ الفريق من الهبوط في الموسم الجاري.

ووضع طارق العشري عدة شروط من أجل الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، حيث طلب "العشري" الحفاظ على القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل وعدم بيع أي لاعب ، حتى لا يتأثر الفريق برحيلهم، خاصة في ظل عدم وجود لاعبين بدلاء على نفس إمكانيتهم الفنية.

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كما يرغب المدير الفني للحدود، في أن يتم تدعيم الفريق بصفقات سوبر، في الميركاتو الصيفي الجاري، لتساعد النادي على الظهور بمستوى متميز في الموسم المقبل، وعدم تعرضه للموقف السئ الذي حدث له هذا الموسم بالمنافسة على البقاء في مسابقة الدوري حتى الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو النادي العسكري جلسة مع طارق العشري، عقب أجازة عيد الفطر المبارك، لإقناعه بالإستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.