رياضة | الهلال يرفض ابتزاز بنفيكا في صفقة كاريلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يرفض ابتزاز بنفيكا في صفقة كاريلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي الهلال عدم استمرار لاعب الوسط الدولي البيروفي آندري كاريلو في صفوف الفريق؛ بعدما تم تغيير المقابل المالي للاعب أكثر من مرة من قبل رئيس نادي بنفيكا البرتغالي لويس فيليبي فييرا، حتى وصل إلى 15 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن إدارة الهلال كانت قد بدأت المفاوضات بعرض 7 ملايين يورو للحفاظ على اللاعب الذي ظهر بشكل مميز مع الفريق في الموسم الماضي.

Advertisements

ويشعر الهلال بتعرضه للابتزاز من قبل النادي البرتغالي حيث أثيرت بعض الشائعات بخصوص تعمد وضع اسم النصر داخل الصفقة لتُزيد من تمسك الهلال باللاعب.