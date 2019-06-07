رياضة | سر جلسة عبد الحفيظ ولاسارتي قبل استئناف تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر جلسة عبد الحفيظ ولاسارتي قبل استئناف تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد غد الأحد عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر بسبب عيد الفطر المبارك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي قد منح لاعبيه راحة لمدة ٦ أيام، في ظل عدم ارتباط الفريق الأحمر بأي مباريات خلال الفترة المقبلة.

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وسيعقد عبد الحفيظ جلسة مع الجهاز الفني على هامش مران الأحد للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الدولي والإعداد للمسعكر الخارجي استعدادا للموسم الجديد.