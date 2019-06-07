رياضة | أرقام الكان القياسية (17).. رقم تاريخي لحسام حسن في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام الكان القياسية (17).. رقم تاريخي لحسام حسن في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة السابعة عشر من سلسلة "أرقام الكان القياسية" أحد الأرقام التاريخية لـ حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق في بطولة أمم إفريقيا.

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ويعد حسام حسن نجم منتخب الفراعنة السابق اللاعب الوحيد الذي شارك في نسختين من بطولة أمم إفريقيا الفارق الزمني بينهما (20 عامًا)، حيث شارك "حسام" مع المنتخب المصري في نسختي البطولة عام 1986، و2006 وأقيمت النسختين على الأراضي المصرية وتوج بلقبهما رفقة منتخب مصر.

يذكر أن حسام حسن أيضًا هو أكبر لاعب سجل هدفًا في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، وذلك بعدما أحرز هدفًا لمنتخب مصر في شباك الكونغو عام 2006 وكان عمره 39 عامًا و 6 أشهر و24 يومًا.

وحصل حسام حسن على كأس الأمم الأفريقية 3 مرات وشارك في كأس العالم 1990 وكان هو صاحب هدف التأهل للمونديال.