شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين وأمين عمر يحملان لواء الدفاع عن سمعة التحكيم المصري في أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحمل الثنائى الدولى إبراهيم نور الدين وأمين عمر حكما الساحة مسؤولية الدفاع عن سمعة التحكيم المصرى بعدما اختارهما الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، ظهر أمس الأول الخميس، ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل مصر 2019.

وتتجه الأنظار للثنائى مع ثلاثة حكام مساعدين هم تحسين أبوالسادات، أحمد حسام طه، ومحمود أبو الرجال إلى استعادة هيبة التحكيم المصرى والذى تعرض لضغوط كبيرة سواء على مستوى الدورى المحلى بعدما تمسك العديد من الأندية بطلب حكام أجانب لإدارة مبارياتهم فى بطولة الدورى وكذلك على الصعيد القارى والعالمى بعدما عاقب الكاف جهاد جريشة بالإيقاف 6 أشهر عن إدارة المباريات بدعوى ضعف مستوى التحكيك فى ذهاب دور نهائى بطولة أمم إفريقيا بين الرجاء المغربى والترجى التونسى.

وأعرب جهاد جريشة خلال حديثه الودى مع الحكام المصريين الذين سيشاركون فى البطولة عن أمله فى أن يحالفهم التوفيق وقال إن تألق الحكام المصريين فى «الكان» أكبر رد على الظلم الذى تعرضوا له.

ويذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقيى اختارت اللجنة 26 حكما للساحة و30 حكما مساعدا فى «كان 2019»، من أصل 56 من قضاة الملاعب.

وتصدر الحكام التوانسة قائمة حكام الساحة بـ3 حكام، ثم مصر والمغرب بحكمين، وتعتبر تونس الأول قاريا باعتبارها البلد الوحيد الممثل بثلاثة حكام ساحة وهم صادق السالمى ويوسف السرايرى وهيثم قيراط من 26 حكم ساحة، وحكمين مساعدين وهما يامن الملوشى وأنور هميلة من جملة 30 حكما مساعدا.

■ حكام الساحة

تونس: صادق السالمى ويوسف السرايرى وهيثم قيراط.

مصر: إبراهيم نور الدين وأمين عمر.

المغرب: رضوان جيد ونور الدين الجعفرى.

الجزائر مصطفى غوبرال.

الكاميرون: اليوم نيانت.

السنغال: ماجيتى نداى وعيسى سى.

أنجولا: هيلدر مارتنيز روديجيز.

بوروندى: باسيفيك ندابى.

إثيوبيا: باملاك تسيمبا.

كينيا: بيتر واويرو.

الكونغو الديمقراطية: جان جاك ندالا نجامبو.

جنوب أفريقيا: فيكتور غوميز.

بوتسوانا: جوشوا بوندو.

مالى: مامادو كيتا.

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رواندا: لويس هاكيز.

سيشيل: بيرنارد كميلي

جاميبا: بكارى جاساما.

مدغشقر: راكو توجانا اندوفترا

موريتانيا: بيدا دانى

موريشس احمد امتياز

زامبيا: جانى سكازاوى:

■ الحكام المساعدون

مصر: تحسين أبوالسادات، أحمد حسام طه، ومحمود أبوالرجال.

تونس: يامن الملوشى وأنور هميلة.

الجزائر: موكران جورارى وعبدالحق اتشيالى.

السودان: محمد إبراهيم وليد أحمد على

المغرب: عزجاو لاشين ومصطفى أكاركدى.

ليبيا:عطية أمساعد.

الكاميرون: نيجوزا الفيس وإيفرست مينكوندا.

السنغال:ماليك سامبا.

أنجولا: وإيمليانو دو سانتوس.

بورندوى: سيديو تيما.

إثيوبيا: صامويل تمسيجن

كينيا: جيلبرت شيرويت

الكونغو الديمقراطية: أوليفير سفارى حكماً مساعداً

جنوب إفريقيا: زاخيلى سويلا.