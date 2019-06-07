الخطيب يجتمع بمارتن لاسارتى الأسبوع المقبل...

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جدة - عمرو شويل يجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق خلال جلسة خاصة، الأسبوع المقبل، لمناقشة كل مايتعلق بالفريق من احتياجات خلال الموسم الجديد . Advertisements ويتبقي للأهلي مباراتين هذا الموسم أمام المقاولون العرب والزمالك وسيتحدد بعدها بطل المسابقة المحلية التى يتربع عليها المارد الأحمر حالياً.

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